Asfalto colabrodo nelle frazioni, la video-denuncia dei residenti

La situazione asfalti in alcune frazioni di Ancona nei video girati dagli stessi residenti

La situazione asfalti in alcune frazioni di Ancona nei video girati dagli stessi residenti e membri dell'associazione anti-degrado. Si parte dalla strada Aspio-Montesicuro per poi proseguire con una camminata tra Pinocchio e Sappanico. «Se parliamo di asfalti vorremmo conoscere a che punto è il "grandioso piano" del Comune. Si è forse ridotto a semplice asfalto a freddo per attappare le buche?- dice Fabio Mecarelli, portavoce dell'associazione- ci aspettavamo investimenti con i soldi della causa Longarini, quanti sacchi di asfalto a freddo verranno comprati con quei soldi?». Le immagini ricevute e pubblicate.