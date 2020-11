Il fiuto di Edir porta dritto all’armadio: è un deposito di marijuana | VIDEO 

Fermati in auto dalla Guardia di Finanza, a tradire la coppia di Montecosaro sono stati prima l’agitazione e poi il fiuto del cane antidroga Edir. Il controllo, che si è poi esteso in casa, ha permesso ai militari della Compagnia di Civitanova Marche di scoprire ben 17 confezioni di cellophane con dentro marijuana dal peso complessivo di 1 chilo e 200 grammi. Lo stupefacente si trovava dentro l'armadio. Secondo le indagini, la proprietà era riconducibile al 42enne proveniente dall’hinterland foggiano, arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La compagna 39enne è stata denunciata per concorso nel reato. Il video del controllo.