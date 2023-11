Mobili "fantasma" venduti anche all'estero, ricavi milionari non dichiarati al fisco | VIDEO

MACERATA - Operazione "Arredi no tax", mobili e materie plastiche venduti all'estero all'insaputa del fisco. Ricavi non dichiarati per 175.000.000 euro. Sequestri dalla Guardia di Finanza beni per 60 milioni. Il sistema di frode consisteva nella commercializzazione, anche con l’estero, di mobili e, all’occorrenza, di materie plastiche e di materiale informatico senza che poi le società adempissero ai successivi obblighi di natura fiscale. Denunciate sei persone.