Polizia locale, armi da fuoco in arrivo: «La differenza la fa l'uomo» | VIDEO

Armi da fuoco in arrivo per la Poliza locale: "Ci stiamo preparando, stiamo facendo i corsi- ha spiegato il comandante Marco Ivano Caglioti- abbiamo già quasi finito il primo step sul maneggio e inizieremo con i tiri. Poi ci sranno le visite e l'acquisto delle armi, ma il problema non è avere il ferro quanto saperlo usare insieme alla testa". Per vedere le armi nelle fondine non ci sono ancora tempi certi, ma "l'obiettivo- conclude il comandante- è averle entro qualche mese. Spero che alla festa del corpo il personale sia armato". Assessore e Comandante hanno quindi annunciato l' inaugurazione, a breve, della centrale di videosorveglianza non appena a regime il sistema, e confermato il piano assunzioni che prevede l'ingresso entro l'anno di circa 18 nuovi agenti.