«Ho la sclerosi, ma non mi vaccino. Rischio? Preferisco non uscire» | VIDEO

Antonio Mignone lotta da anni contro la sclerosi multipla. Ci ha contattato, perché ha voluto raccontare la sua storia e la sua scelta di non vaccinarsi contro il Covid-19: «Credo nel virus , ho visto in tv i camion con le bare e mi stringo a chi ha perso dei cari per colpa del Covid. Per la sclerosi mi sono sottoposto anche a cure sperimentali, ma lì mi hanno sempre ben informato e dato la possibilità di scegliere. Inquesto caso ci sono troppe contraddizioni, ho visto colleghi alle prese con reazioni definite normali come la febbre post-vaccino, ma nelle mie condizioni anche solo una febbre mi metterebbe ko. Non si è nelle giuste condizioni di scegliere e per questo ho paura, preferisco fare il tampone. Come non rischiare il contagio? Lavoro da solo in ufficio, poi torno a casa e azzero i contatti con tutti»