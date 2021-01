Fondi Covid per pagare la polizza a vita: nei guai l’odontoiatra e il marito | VIDEO

I soldi del “Decreto liquidità” usati in parte per pagare la polizza a vita del marito. E’ quanto ricostruito dai militari della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto, che hanno denunciato un’odontoiatra 34enne per “malversazione ai danni dello Stato”. Denunciato anche il coniuge, chiamato a rispondere dell'accusa di riciclaggio. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’odontoiatra, aveva ottenuto il finanziamento agevolato e garantito dallo Stato per 25mila euro. 20 mila di queste però (trovate sul conto corrente intestato alla donna e per le quali è scattato il sequestro preventivo) erano state dirottate sulla polizza a vita intestata al marito 43enne.

