Accoltellamento in casa al Piano, un ferito in prognosi riservata | VIDEO

La lite è finita a colpi di coltello. E' successo all'alba in un appartamento in via Jesi. Un ferito in prognosi riservata

Una lite, stamattina alle 5, è finita a colpi di coltello. E' successo in un appartamento in via Jesi. Un ferito in prognosi riservata. L'uomo, 30enne tunisino, non risulterebbe comunque in pericolo di vita anche se le sue condizioni sembravano molto gravi in partenza. A sferrare la coltellata, secondo le prime ricostruzioni, è stato il fratello 43enne. Sul posto le Volanti della Polizia di Stato, la Croce Gialla di Ancona, croce Rossa e squadra Mobile.