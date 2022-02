«Ricostruisco il camper da zero e vi porto in giro per l’Italia» | VIDEO

Il progetto di Fabrizio Redaelli, fotografo anconetano, si chiama "4 ruote e una capanna". Dalla ricostruzione totale e fai da-te di un camper incidentato a un progetto social in giro per l'Italia

"Lumy" è il camper che Fabrizio Redaelli, fotografo anconetano, sta ricostruendo praticamente da zero dopo un incidente. L'operazione, tutta fai da te (spese comprese) prevede di riprendere un vecchio progetto: quello di girare le Marche prima e l'Italia per condividere emozioni, paesaggi e aneddoti via social. Il canale youtube, Instagram e Facebook "4 ruote e una capanna" è già attivo. Fabrizio racconta le fasi della ricostruzione, ma questo è solo l'inizio. «Da un evento negativo come un incidente possono nascere tante situazioni positive. La mia vita è di fatto cambiata, perché grazie a quell'incidente ho avuto modo di conoscere molte persone, professionisti, e partecipo a saloni dedicati al camper anche con stand di ditte con le quali collaboro. Il canale youtube sta avendo molte visualizzazioni. Se prima la mia attività era solo quella di grafico e fotografo, ora sto cercando di direzionare la mia vita verso tour, documentari, riprese e racconto sui social» ha spiegato Fabrizio.