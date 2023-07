Serie B maschile, la The Begin Volley Ancona inserita nel girone E

Sono ben sette i derby che attendono la The Begin Volley Ancona nel nuovo campionato nazionale di serie B, girone E, di pallavolo maschile. Ferrini e compagni se la dovranno vedere con i “cugini” maceratesi della Paoloni, della Lube e della Sios Novavetro, affrontando inoltre la Nova Volley Loreto, la Sabini Castelferretti, La Nef Re Salmone Osimo e il Volley Potentino. Le altre cinque squadre da fronteggiare sono il Beach & Park Volley della Repubblica di San Marino, la Sab Group Rubicone di Forlì Cesena, la Querzoli Volley Forlì, il Pietro Pezzi di Ravenna e l’Asd 4 Torri 1947 di Ferrara. Trasferte non lunghissime, quindi, rispetto al girone dello scorso anno con le pugliesi. Girone dispari a 13 squadre con un turno di riposo.

La Regular Season dei campionati di Serie B avrà inizio il weekend del 7-8 ottobre 2023 e terminerà l’11-12 maggio 2023. Sei le promozioni in serie A3 fra le 120 squadre distribuite nei nove gironi. Saranno i playoff a decretare i vincitori.

«Dal punto di vista logistico è senza dubbio un girone molto più agevole se confrontato alla stagione conclusasi a maggio – il commento di coach Dore Della Lunga -. Le lunghe trasferte, come lo scorso anno, sono sempre molto difficili da affrontare dal punto di vista organizzativo e soprattutto per l’approccio alla gara, dovendo fare tutto in giornata. Ferrara dovrebbe essere il campo più lontano, a differenza del girone 2022/23 quando di fronte avevamo anche le pugliesi. Devo ancora approfondire gli organici degli avversari e non mi piace comunque azzardare pronostici sulla base degli acquisti fatti in estate: non credo siano questi, da soli, che fanno la differenza. Bisognerà vedere come si inizierà il lavoro in palestra, l’alchimia che si crea fra i giocatori, tutte variabili che potremo verificare nelle amichevoli di settembre e nella prima parte di campionato».