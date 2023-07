Serie B, nell'Accademia Volley che riposa c'è chi dà il buon esempio

Manca ancora un mese alla ripartenza, ma c’è già chi scalpita. Capitan Federico Ferrini, di nuovo nella sua “casa” del PalaBrasili dopo un anno in A2 con la Videx Grottazzolina, sta sfidando il caldo di questi giorni in palestra per farsi trovare pronto alla ripresa dell’attività sportiva. Lunedì 21 agosto è fissato il raduno della The Begin Volley Ancona.

«C’è ancora un mese ma ho già tantissima voglia di ricominciare, non vedo l’ora che arrivi il 21 agosto – ammette Ferrini -. Ho ripreso ad allenarmi in palestra per farmi trovare pronto fin dai primi giorni di preparazione. Sono davvero molto curioso di ritrovare i vecchi compagni, di conoscere i nuovi e di scoprire i progetti di questa società».

La squadra 2023/24 sarà così composta: Giombini (libero), Giorgini (libero), Durazzi (centrale), Ferraro (centrale), Gasparroni (centrale), Albanesi (palleggiatore), Larizza (alzatore), Santini (opposto), Fantauzzo (schiacciatore), Ferrini (schiacciatore), Pulita (schiacciatore), Sansonetti (schiacciatore), Tomassetti (schiacciatore). Alla guida ci sarà sempre coach Dore Della Lunga, che potrà contare sull’assistant coach Paolo Monti. Michele Palloni si occuperà della parte atletica.

«Le prospettive sono più che buone – afferma il capitano biancorosso -. Sulla carta abbiamo un bel gruppo. Ma ciò non è sufficiente per vincere le partite. Quello che è “scritto” su carta va portato in campo, lavorando duro e a testa bassa in palestra. Dobbiamo pensare solo a migliorare, giorno dopo giorno, così da trovare l’amalgama giusta per essere pronti a ottobre, quando inizierà la stagione»