Serie B maschile, l'Accademia Volley Ancona ricarica le pile prima di ricominciare

Terminato l'allestimento del roster in casa Accademia Volley Ancona (più precisamente The Begin Volley Ancona) è tempo di meritato riposo. E sarà così fino al prossimo 21 agosto, quando è previsto al PalaBrasili di Collemarino il raduno della squadra per iniziare a preparare la prossima stagione di serie B.

L'ambizione della società è nota e lo dimostra la qualità della rosa costruita e così composta: Giombini (libero), Giorgini (libero), Durazzi (centrale), Ferraro (centrale), Gasparroni (centrale), Albanesi (palleggiatore), Larizza (alzatore), Santini (opposto), Fantauzzo (schiacciatore), Ferrini (schiacciatore), Pulita (schiacciatore), Sansonetti (schiacciatore), Tomassetti (schiacciatore). Alla guida ci sarà sempre coach Dore Della Lunga, che potrà contare sull’assistant coach Paolo Monti. Michele Palloni si occuperà della parte atletica.

Niente male dunque. Senza dubbio va sottolineato il lavoro del direttore sportivo Roberto Leonardi, abile ad anticipare la concorrenza e ad evitare il lievitare dei costi, cosa che può accadere in questo periodo.

Le parole del presidente

Così parla Guido Guidi, il presidente della società: "Un progetto graduale che si pone fin dall’inizio l’obiettivo di costruire una squadra forte per riportare Ancona nella massima serie e diffondere orgoglio presso la nostra comunità per poi avviare un processo di potenziamento dei nostri settori giovanili, sia maschile sia femminile, al fine di avere un Talent garden valoriale e creare un rapporto di stretta connessione con la prima squadra".

Un occhio ai giovani

In casa biancorossa le attenzioni non sono rivolte solo alla prima squadra. La società ha annunciato che il settore giovanile dell’Accademia resterà operativo per alimentare il “serbatoio” della nuova compagine di serie B nazionale e sta unendo le forze con la Mantovani Volley femminile per costituire un’unica grande “casa” giovanile della pallavolo anconetana, sia maschile che femminile (ferma restando la serie D femminile).