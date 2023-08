Serie B maschile, la The Begin Volley Ancona ha scelto il nuovo team manager: Federico Quaresima

Esperienza da vendere e passione sconfinata per la pallavolo: Federico Quaresima è il nuovo Team Manager della The Begin Volley Ancona. Prosegue l’opera di rafforzamento della squadra a opera di una società ambiziosa che guarda lontano.

«È da qualche anno che l’amico Mario Lanari mi chiedeva se volessi dare una mano alla società e quest’anno ho deciso di compiere questo importante passo – le parole di Quaresima -. Negli ultimi due anni sono stato il Team Manager del Cus Ancona maschile in serie D, aiutando anche in palestra: ho giocato tanti anni e di conseguenza ho appreso svariate nozioni tecniche da compagni di squadra e allenatori. Da giocatore, infatti, ho concluso la carriera proprio con il Cus in serie D. Mi hanno chiesto di restare e dal 2017 sono entrato in dirigenza. Ho anche giocato a Collemarino, tanto tempo fa!».

Pronto per questa nuova avventura, quindi? «Sono molto emozionato – ammette il nuovo team manager -, ritrovo delle persone che conosco da tempo, non ultimi i due allenatori Dore Della Lunga e Paolo Monti. Con Dore ci perdevo regolarmente nei campionati giovanili, Paolo invece mi ha allenato un anno all’Ankon Volley. L’obiettivo a livello personale è quello di apportare un (anche piccolo) contributo, quale che sia, ad una crescita sia della società che del gruppo squadra. Le motivazioni non mancano e non vedo l’ora di cominciare».