Serie B maschile, per la The Begin Volley Ancona si prevede un inizio di campionato scoppiettante

Subito uno acceso “scontro” fra cugini per la The Begin Volley Ancona che, nella prima giornata di campionato in programma il prossimo 7 ottobre, muoverà verso Macerata per sfidare la Paoloni. La Fipav ha infatti pubblicato il calendario provvisorio della serie B (girone E).

L’esordio al PalaBrasili, sette giorni dopo, vedrà Ferrini e compagni confrontarsi con un’altra marchigiana: La Nef Re Salmone Osimo. Quindi, il 21 ottobre, si torna nel maceratese per sfidare il Volley Potentino. Una settimana dopo, a Collemarino, arriverà la Sios Novavetro di San Severino. La prima trasferta fuori regione è prevista a inizio novembre, precisamente a San Marino. E ancora un derby casalingo, la giornata successiva, contro la Pallavolo Sabini Castelferretti. Quindi, la trasferta più lunga dell’anno, il 18 novembre, a Ferrara nella tana della Asd 4 Torri 1947. Si tornerà ad Ancona per sfidare i giovani della Lube di Civitanova per proseguire la stagione a Ravenna e poi fra le mura amiche contro Forlì. Di nuovo in romagna per vedersela con la Sab Group Rubicone e successivamente a Loreto. Il turno di riposo è fissato l’ultima di campionato, esattamente il 20 gennaio. E si ricomincia.

La Regular Season dei campionati di Serie B avrà inizio, come detto, il weekend del 7-8 ottobre 2023 e terminerà l’11-12 maggio 2023. Sei le promozioni in serie A3 fra le 120 squadre distribuite nei nove gironi. Saranno i playoff a decretare i vincitori.