Grande soddisfazione per la Pieralisi Jesi: marchio di qualità per il settore giovanile

La Pieralisi Pan Jesi è tra le società certificate con il Marchio di Qualità Settore Giovanile per il Biennio 2022-2024. In particolare il club marchigiano è tra i quattro della provincia di Ancona ad aver conseguito questo prestigioso riconoscimento. La partecipazione al bando nazionale per l’assegnazione del marchio di qualità è oggetto di valutazione da parte del Centro Studi Fipav che prende in esame i requisiti didattici, i progetti di promozione dello sport, le attività svolte nel settore giovanile e giudica globalmente il grado di attenzione e il livello qualitativo dell’impegno profuso dalla società, oltre ai risultati sportivi raggiunti.

È dunque un riconoscimento che spingerà il club jesino a fare ancora di più per promuovere la propria linea “verde”. La prima squadra, intanto, sta vivendo un bel momento nel campionato di B1 del volley femminile. Dopo cinque giornate, la Pieralisi è al terzo posto del girone D grazie ai 9 punti ottenuti e alle buone prove di cui si è resa protagonista. Lottare per un posto nei play-off promozione che daranno accesso all’A2 (si qualificano le prime tre classificate) non è un’utopia e la stagione si prospetta interessante come non mai.