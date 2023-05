Pieralisi Jesi, parla il presidente Pieralisi: “Fiducia nell’Under 18 che dovrà diventare sempre più competitiva”

Tramite i canali ufficiali del club, nei giorni scorsi è intervenuto Gabriele Parolisi, numero uno della Pieralisi Pan Jesi che ha appena conquistato la salvezza nella Serie B1 del volley femminile. Il presidente ha tracciato un bilancio del campionato da poco concluso e cominciato a guardare al futuro della società marchigiana.

Queste sono le sue impressioni: "Ad inizio stagione siamo partiti male, forse anche al di sotto delle aspettative, abbiamo faticato parecchio poi abbiamo visto una crescita importante delle nostre giocatrici e del gioco della squadra, esprimendo valore e potenziale e scalando la classifica fino al sesto posto. Sul finale della stagione ci siamo ritrovati invece in una posizione che non meritavamo, qualche inciampo di troppo, sono mancati alcuni punti importanti. Penso a Imola, a San Damaso, al derby casalingo con Castelbellino che non è andato”.

Non è stata certo una salvezza agevole: "Abbiamo giocato in un girone difficile con una classifica così corta dove la quota salvezza ha il 3 davanti. Rispetto agli altri gironi di B1, il nostro è stato il più difficile per la qualità delle squadre. L’obiettivo era far meglio dello scorso anno, abbiamo evitato lo spareggio salvezza ma potevamo fare di più. Sono contento che le nostre giovani hanno fatto un bel salto di qualità e avranno un ruolo sicuramente più importante di quello di quest'anno nel prossimo”.

Il futuro dovrà essere improntato alla crescita continua: "Noi andiamo avanti con il nostro progetto, il mantenimento della categoria e la valorizzazione delle nostre ragazze. Questa settimana abbiamo fatto il punto della situazione e poi inizieremo a parlare con le loro, a verificare le varie situazioni, scuole superiori, università, lavoro. E guardiamo al gruppo dell'under 18 che ci auguriamo molto competitivo il prossimo anno".