Serie B maschile, per la Nova Volley Loreto l'avvio sarà in salita anche se in casa

La pubblicazione del calendario non può dirsi favorevole alla giovane formazione della Nova Volley Loreto che, più che mai, avrà bisogno del sostegno del suo pubblico e per questo la società ha deciso per l’ingresso gratuito al Palaserenelli.

Si parte domenica 7 ottobre alle 17 al Palaserenelli contro la Querzoli Forlì squadra allenata da Gabriel Kunda che da giocatore ha incrociato diverse volte coach Gerry Iurisci, e da considerarsi come sulla carta molto competitiva. Poi subito la pausa perché le formazioni sono 13 nel girone E “e questo stop non mi piace – dice il tecnico abruzzese di Loreto – perché non ci consentirà di prendere ritmo anche in vista delle due partite successive contro due tra le migliori formazioni del girone che sono Osimo e Potentino”, rispettivamente alla 3’ e alla 4’ giornata. Prima trasferta è a Macerata il 4 novembre. Ultima giornata del 2023 contro la Sabini il 16 dicembre “poi un ulteriore mese di stop – commenta Iurisci – per ripartire il 14 gennaio contro Ancona e poi Lube per chiudere l’andata il 20 gennaio giocando poi una partita nell’intero mese successivo il 10 febbraio a Forlì”.

Il ritmo e l’intensità sono quindi le parole d’ordine per la Nova Volley. “E’ chiaro che per le caratteristiche della nostra squadra dovremo scendere in campo con la stessa intensità contro tutti gli avversari – spiega – e colmare con la grinta e con la voglia di non far cadere nessun pallone all’eventuale gap tecnico e di esperienza anche con gli avversari più quotati”. La regular season si chiude l’11 maggio al Palaserenelli contro la Lube.

Il lavoro comincerà il 28 agosto con la preparazione atletica. “Dovremo essere pronto fin da subito perché l’avvio sarà durissimo – chiude il tecnico – e quindi nelle settimane di lavoro pre-campionato chiederò ai ragazzi il massimo impegno per trovare l’amalgama e farci trovare pronti”. L’obiettivo stagionale della Nova Volley Loreto è, come nella passata stagione, la salvezza.