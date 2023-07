Serie B maschile, la Nova Volley Loreto prepara l’avvio della stagione nel girone E

La pubblicazione dei gironi di serie B che decreteranno le 6 promesse in serie A3 tra 120 squadre ha fatto tirare un sospiro di sollievo anche in casa neroverde. Il neo coach neroverde Gervasio Iurisci fa il punto sulle avversarie.

“Abbiamo tanti derby considerando che su 13 squadre saremo ben 8 le formazioni marchigiane e questo è molto stimolante perché il fatto che i ragazzi si conoscano e amino sfidarsi alza il livello dell’agonismo – dice il tecnico abruzzese scelto dalla società neroverde per il dopo Giombini e il primo allenatore non marchigiano della storia della Nova Volley Loreto maschile”.

Rispetto alla passata stagione, niente trasferte in Puglia e si viaggerà non troppo lontano. Infatti a completare il girone B c’è la formazione di Ferrara, e le romagnole San Marino, Rubicone, Forlì e Ravenna.

“In questi giorni – aggiunge il tecnico – stiamo preparando il lavoro che andremo a fare con i ragazzi per l’avvio della stagione considerando che il campionato dovrebbe partire nel weekend del 7/8 ottobre ma che, essendo 13 squadre iscritte, potrebbe anche capitarci in sorte subito il turno di riposo”. La pubblicazione dei calendari è prevista per la prossima settimana.

Per quanto riguarda il roster della squadra di serie B si riparte da un nucleo consolidato con alcuni ritorni importanti e qualche rinuncia.

“Questa squadra ha un’identità molto marcata di ragazzi di Loreto e provenienti da questo settore giovanile che sentono molto forte il senso di appartenenza – spiega coach Iurisci – energia positiva che va messa a terra e che deve essere un vantaggio e non un peso legato alle responsabilità”.

Da capitan Torregiani a Dignani e Alessandrini, al ritorno di tre senatori loretani come i fratelli Marco e Luca Massaccesi e Cristian Areni che giocherà come schiacciatore, ci sono anche il confermato palleggiatore Francesco Campana in regia affiancato dal talento locale classe ’07 Leonardo Forconi. Preziosa la conferma anche di Emanuele Papa, Mangiaterra e Carotti mentre Vecchietti dovrà dimostrare di valere la categoria come Conocchioli e Zazzarini, questi ultimi tutti protagonisti con l’under 19 che punta a far meglio del 2’ posto nella finale regionale della passata stagione.

Nonostante l’annuncio di qualche settimana fa, invece, non sarà della partita Jacopo Angeli.

“Dispiace perché è un altro loretano di valore – conclude il tecnico – ma la società mi ha comunicato che non c’erano le condizioni perché potesse disputare la stagione con noi per suoi motivi personali e non ho potuto che prenderne atto ma saremo comunque competitivi”.