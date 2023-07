Serie B maschile, la Nova Volley Loreto affida la panchina a Gervasio Iurisci

Dopo aver archiviato la sofferta ma bellissima salvezza ottenuta nella passata stagione, il corso tecnico della formazione di serie B riparte con l’approdo sulla panchina neroverde di coach Gervasio Iurisci.

Abruzzese di Ortona, classe ‘72, ex schiacciatore e poi libero con molte maglie tra serie A e B, che conosce il Palaserenelli per averci giocato nella stagione 2001/2002, è il primo allenatore non marchigiano della storia della Nova Volley Loreto maschile. Da tecnico vanta diverse esperienze sia in prima squadra che nel settore giovanile e, proprio per l’ampia conoscenza sia della gestione di un gruppo giovane come quello loretano che proviene in grandissima parte dal vivaio che per l’autorevolezza maturata, è sembrata la scelta migliore per il dopo Giombini.

“Cercavamo un profilo che fosse coerente con il percorso che abbiamo intrapreso ormai da anni – dice il Presidente Franco Massaccesi – e riteniamo che Gerry Iurisci sia la migliore opzione per noi per la capacità che ha dimostrato di far crescere i giovani ma anche per la conoscenza del livello e degli avversari che andremo ad affrontare”. “L’anno scorso abbiamo vinto il nostro piccolo scudetto – ricorda – conquistando la salvezza e quest’anno puntiamo a ripeterci se non a fare meglio”.

“E’ una grande opportunità – ha detto Iurisci – e sono grato alla società per aver riposto in me la fiducia. Ho grandissimo entusiasmo e voglia di fare. Torno a Loreto in un palazzetto che ho amato, in una realtà floridissima, con un bellissimo settore giovanile, oltre 200 iscritti tra maschi e femmine e un movimento che voglio contribuire a far crescere con un percorso che duri alcune stagioni”.

Per quanto riguarda il roster della squadra di serie B l’idea è stata quella di confermare il nucleo di questi anni.

“Ripartiamo – dice il presidente – da capitan Torregiani che ha voluto fortemente rimanere con noi nonostante le offerte di categoria superiore. Con lui ci saranno Dignani e Alessandrini che sono per noi punti fermi come Jacopo Angeli che è tornato l’anno scorso con grande entusiasmo. Confermato anche Francesco Campana in regia al quale affianchiamo il nostro Forconi che già ha giocato qualche partite da titolare in B quando avevamo i due palleggiatori infortunati. Restano anche Emanuele Papa, Mangiaterra e Carotti. Vecchietti sarà stabilmente in prima squadra nel quartetto degli schiacciatori ed avremo nel gruppo anche due altri giovani di valore come Conocchioli e Zazzarini”.

Tre i volti nuovi anche se si tratta di loretani doc di ritorno in neroverde: Cristian Areni e i fratelli Marco e Luca Massaccesi. Confermato nello staff anche Andrea Stortoni. La squadra giocherà come al solito le proprie partite casalinghe la domenica alle 17 e l’ingresso al Palaserenelli sarà libero.