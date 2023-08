Serie B maschile, la Nova Volley Loreto inizia a lavorare a pieni giri

Avvio inedito di preparazione per la formazione di serie B della Nova Volley Loreto che si è ritrovata sabato al Palaserenelli per il raduno e che da lunedì ha cominciato il lavoro con lo staff tecnico e con il preparatore atletico Davide Sarnari. A dare il benvenuto a tutti, a partire dal nuovo tecnico Gervasio “Gerry” Iurisci, c’ha pensato il Presidente. “Ringrazio tutti per aver accettato di continuare a far parte della Nova Volley – ha detto Franco Massaccesi - sia chi era già in prima squadra e ha rifiutato altre destinazioni, che coloro che erano già nel nostro settore giovanile e avranno l’opportunità di completare il percorso arrivando in prima squadra da protagonisti”. Ad accogliere la squadra anche il vicepresidente Gilberto Sturba e i dirigenti Silvio Fulgenzi e Giampaolo Marzocco. “Il mondo dello sport vive una rivoluzione epocale – ha aggiunto il presidente – della quale forse ancora non tutti hanno la piena consapevolezza e lo vediamo anche dai grandi nomi dei giocatori che andremo ad affrontare ingaggiati per questa categoria, ma noi siamo fieri del nostro percorso, di avere in squadra 12 giocatori su 14 di formazione loretana anche se pure Thomas Alessandrini lo consideriamo ormai loretano essendo maturato pallavolisticamente con la Nova Volley”. L’unico “straniero” è il calabrese Francesco Campana, studente all’Università di Macerata “che però si è ambientato benissimo a Loreto e ha voluto fortemente restare con noi”.

La vera novità è coach Iurisci che torna a Loreto dopo essere stato giocatore al Palaserenelli 20 anni fa. “Vi dico subito – rivolgendosi ai ragazzi – che questa squadra mi piace molto perché è un mix di giovani di valore e di qualche atleta più esperto che ha dimostrato di avere voglia di mettersi a disposizione della squadra della sua città”. Di obiettivi non si parla. “La mia mentalità è quella di giocare sempre per vincere contro tutti – ha detto il tecnico abruzzese – e questo significa allenarsi prima e giocare poi le partite con la massima determinazione ed entusiasmo. Tutto comincia dall’atteggiamento già con il quale si viene in palestra durante la settimana”.

La squadra esordirà in campionato domenica 8 ottobre in casa alle 17 contro Forlì. Per prepararsi sono previsti cinque allenamenti congiunti: mercoledì 13 settembre contro la Sabini al Palaserenelli, venerdì 15 settembre a San Severino, mercoledì 20 settembre contro Pescara3 (serie C), venerdì 22 settembre contro Ancona e venerdì 29 settembre contro Volley Potentino.

I giocatori hanno anche scelto i numeri di maglia. Capitan Torregiani ha mantenuto il suo numero 6, come Alessandrini il 7, Dignani il 13, Carotti l‘1, Mangiaterra l’11, Papa il 17. Campana ha scelto il 5, Vecchietti avrà il numero 8, Zazzarini il 4, Forconi il 15, Areni il 3, Marco Massaccesi il 12, Luca Massaccesi il 10, Conocchioli il 2. Come vice di coach Iurisci c’è Andrea Stortoni già storico scoutman e videoman della Nova Volley.