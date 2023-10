Serie B maschile, la Nova Volley Loreto si gode l'esordio vincente

L’esordio in casa contro un avversario di cui si conosceva poco come la Querzoli Forlì destava apprensione in casa Nova Volley Loreto ma la squadra di Iurisci si è imposta nettamente per 3-0 cominciando benissimo questa sua ottava stagione in serie B.

“I ragazzi sono stati molto bravi – ha detto il tecnico – sia sotto l’aspetto tecnico che caratteriale anche perché avevamo preparato bene la partita e questa vittoria li premia per il grande lavoro fatto in tutto il pre-campionato”. La squadra nel prossimo weekend dovrà osservare il turno di riposo prima di due ulteriori match casalinghi con Osimo e Potentino. “Sicuramente la sosta in questo momento non ci consente di prendere ritmo – dice – ma lavoreremo per migliorare le cose su cui sappiamo di poter crescere per essere pronti ai prossimi incontri”.

Il neotecnico abruzzese di Loreto alla prima panchina in neroverde è ripartito dall’ossatura della squadra già protagonista l’anno scorso e a decisa trazione loretana con la diagonale Campana-Torregiani, il libero Dignani, lo schiacciatore Alessandrini in diagonale al giovane Vecchietti che si era reso protagonista anche in alcuni momenti della scorsa stagione così come il centrale Marco Mangiaterra. Benissimo il nuovo esordio di Marco Massaccesi.

“Tutti i ragazzi sono coinvolti in questo gruppo – assicura Iurisci – e anche chi non ha giocato sa che avrà i suoi spazi e le sue occasioni perché il campionato è lungo”. “Ringrazio anche il pubblico presente in buon numero alla partita contro Forlì – conclude il tecnico - che sono certo si sia divertito nel vedere i propri ragazzi onorare la maglia di Loreto e l’impegno e che spero torni anche per le prossime gare”.

Dopo la salvezza ai playout della scorsa stagione la Nova Volley punta ad una stagione più tranquilla. Per capitan Torregiani top scorer con 19 punti personali “c’era tanta voglia di partire bene e di mostrare il nostro valore. Siamo contentissimi della vittoria e dei 3 punti che ci danno tanto morale per il prosieguo del campionato”.

Il turno di riposo consentirà a tutta la galassia della Nova Volley di ritrovarsi domenica 15 ottobre dalle 17 al Palaserenelli per la presentazione della stagione sportiva di tutte le formazioni maschili e femminili dai piccoli del gruppo S3 fino alla serie B salutando i gruppi che parteciperanno a 13 campionati con le autorità, gli sponsor, le famiglie.