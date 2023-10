Serie B maschile, anche la Nova Volley Loreto parte bene: Forlì giù in tre set

NOVA VOLLEY LORETO – QUERZOLI FORLI 3-0

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti, Conocchioli, Areni 0, Zazzarini, Campana 3, Torregiani 16, Alessandrini 12, Vecchietti 10, Massaccesi L., Mangiaterra 3, Massaccesi M. 19, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Iurisci

QUERZOLI FORLI: Mariella 1, Kunda N. 2, Rondoni, Casamenti, Pirini A 4, Fabbri 6, Balducci 1, Bonatesta 8, Camerani 10, Berti (L), Del Grosso 1, Pusceddu (L), Soglia, Pirini M. All. Kunda.

ARBITRI: Albergamo e Saudelli

PUNTEGGIO: 25-18 (24’); 25-16 (23’); 25-17 (24’)

LORETO – Grande prestazione e tre punti pesanti per la Nova Volley che bagna l’esordio come meglio non si potrebbe imponendosi 3-0 al Palaserenelli contro la Querzoli Forlì. Ottima la prima per i ragazzi di Gerry Iurisci che, vincendo una comprensibile emozione dei primi scambi, ha guidato l’incontro imponendosi in poco più di un’ora di gioco con parziali netta a 18-14-17 e risultando superiore in tutti i fondamentali. Quattro neroverdi in doppia cifra, Torregiani, Alessandrini, Vecchietti e Marco Massaccesi. Ben 7 muri realizzati di cui 5 firmati da Massaccesi e 53% in attacco di squadra. Dall’altra parte Forlì c’ha provato anche attingendo alla panchina ma soffrendo in ricezione e con poca continuità in attacco. Ora per la Nova Volley il turno di riposo e poi domenica 22 ottobre ancora al Palaserenelli il primo derby stagionale contro Osimo.

La Nova Volley Loreto in campo con Campana in regia, capitan Torregiani opposto, Mangiaterra e Marco Massaccesi al centro, Vecchietti e Alessandrini schiacciatori, Dignani libero. Querzoli Forlì di coach Kunda in campo con Mariella in regia Fabbri opposto, Bonatesta e Camerani schiacciatore, al centro Andrea e Marco Pirini, Berti libero.

Il primo vantggio di Loreto è firmato da capitan Torregiani (6-5) ma Forlì è ordinato sul muro-difesa (7-9). L’ace di Vecchietti (10-9), il primo stagionale, e timeout per coach Kunda. Il muro di Marco Massaccesi dà il massimo vantaggio (14-10). Kunda spende il 2’ discrezionale dopo il maniout di Torregiani (15-10). Loreto è in fuga (17-11). Esce in regia Mariella per Casamenti (18-12). Gli ospiti provano a tornare sotto e coach Iurisci chiama il primo timeout della sua avventura neroverde. Chiude Torregiani 25-18. Tre aces e tre muri per Loreto col 43% in attacco contro 32% degli ospiti. Torregiani 6 punti è il miglior marcatore, Fabbri per Forli a 4. Si riparte con i sestetti invariati e si va punti a punto (5-5). Entra Nicolas Kunda per Fabbri (6-5). Il muro di Alessandrini dà il primo doppio vantaggio (9-7). Massaccesi allunga (10-7) e Kunda chiede tempo. Ancora Massaccesi timbra a muro (13-9) e poi al servizio (16-11). Nuovo cambio in regia per gli ospiti (18-12). Chiude l’ace di Alessandrini 25-16. Marco Massaccesi miglior marcatore con 4 punti. Bene Loreto con appena 4 errori e 3 muri a zero. Rientra Fabbri per Nicolas Kunda (19-13). Esordisce Areni per Vecchietti (23-15). Nella Querzoli Balducci in campo dall’avvio per Marco Pirini e Nicolas Kunda resta in campo. La Nova Volley parte forte (4-1). L’ace di Torregiani (6-2). Entra Soglia per Andrea Pierini al centro (7-2). Ace di Marco Massaccesi (10-4). Coach Kunda cerca una scossa. Entra anche Del Grosso per Bonatesta (10-4) e il libero Pusceddu nella fase break. Primo ace del match per gli ospiti è di Camerani sul 15-10. Coach Iurisci ferma il gioco per parlare con i suoi ragazzi. Nuovo cambio in regia (17-12). La strada verso la vittoria e tutti in discesa e chiude Thomas Alessandrini 25-17.