Serie B maschile, la Nova Volley Loreto recupera i pezzi e prepara l’esordio

Ultimi ritocchi nell’organizzazione di gioco per la Nova Volley Loreto di coach Gerry Iurisci anche nell’allenamento congiunto con Volley Potentino in vista dell’avvio del campionato. Il campionato di serie B comincia domenica alle 17 contro la Querzoli Forlì. Il test contro Volley Potentino disputato nel weekend al Palaserenelli e finito 2-2 dimostra i progressi di una squadra giovane che vuole essere sbarazzina in campo.

“Per noi avere e mantenere la nostra identità è fondamentale – dice il tecnico neroverde – e nei primi due set vinti a 14 e 22 ho visto la squadra attenta, precisa, efficace e combattiva che dovremo essere sempre. Se ci disuniamo andiamo in difficoltà e non deve accadere”.

La Nova Volley sta recuperando tutti i suoi pezzi, tra infortuni e acciacchi, che stanno cercando la migliore condizione. “Il calendario non ci favorisce perché domenica abbiamo l’esordio in casa poi riposiamo e quindi avremo Osimo” – ricorda il coach abruzzese di Loreto ma faremo del nostro meglio.

L’avversario che arriverà al Palaserenelli è un’incognita. “Conosco l’allenatore Gabriel Kunda dai tempi nei quali ci sfidavamo in campo e so che guida un’ottima squadra – anticipa Iurisci – ma, come ho detto ai ragazzi fin dal primo giorno, la nostra è una formazione che deve mantenere la propria compattezza in tutte le situazioni e contro avversari anche sulla carta più quotati ed esperti. Se giochiamo possiamo essere pericolosi per tutti e l’intento è proprio quello”.

La Nova Volley avrà la spinta del Palaserenelli che, nella passata stagione, soprattutto nel finale di stagione, è stato fondamentale per conquistare la salvezza.

“Sono passati 20 anni da quando giocai qui in A2 ed erano altri tempi ma ricordo grande passione per la pallavolo. Guardando il ricchissimo settore giovanile con la partecipazione a 14 campionati tra maschile e femminile è chiaro che intorno a questi impianti gira tanta gente che, approfittando dell’ingresso libero, spero che venga a vedere la prima squadra e dia una mano a questi ragazzi che per larghissima maggioranza sono loro concittadini e sono prodotti di questo settore giovanile” – conclude Iurisci.

Approfittando del turno di riposo, poi, domenica 15 ottobre alle 17 al Palaserenelli si terrà la presentazione della stagione sportiva di tutta la galassia della Nova Volley dalla serie B al gruppo dei più piccoli.