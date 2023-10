Pallavolo femminile, la Mantovani Volley Ancona vince il derby di Coppa Marche contro la Juniors

Vince 3-1 la Mantovani Volley femminile in Coppa Marche nel derby contro la Junors Ancona. I parziali: 25-13, 22-25, 25-12, 25-13. Un altro ottimo test per le ragazze di coach Andrea Evangelisti che fra tre giorni, sabato 7 ottobre, saranno di scena a Jesi per sfidare la Pieralisi Volley, ultimo impegno ufficiale prima dell’avvio della stagione di serie D. Esordio di campionato che sarà proprio con la squadra jesina, ma fra le mura amiche del PalaMassimo (sabato 14 ottobre, ore 17.30).

«Una buona vittoria contro la Junors, ma possiamo fare meglio – le parole di coach Evangelisti -. Incontravamo una squadra di pari livello e forse ci siamo adattati troppo al loro gioco, “accontentandoci” in alcuni frangenti della gara. Non abbiamo espresso al massimo le nostre potenzialità. Va detto che contiamo ancora diverse assenze, con alcune giocatrici ferme precauzionalmente ai box, ma ci son sicuramente aspetti da migliorare e meccanismi su cui lavorare. Queste gare, del resto, servono proprio a questo scopo».