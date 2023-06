Volley B maschile, Federico Ferrini vestirà nuovamente la maglia dell'Accademia Volley Ancona

Federico Ferrini torna a casa. Il forte schiacciatore è di nuovo un giocatore dell’Accademia Volley Ancona. Dopo l’anno di esperienza in A2 con la Videx Grottazzolina, l’ex capitano dorico classe ‘94 è pronto al rientro al PalaBrasili di Collemarino. Un acquisto di peso che conferma ulteriormente le ambizioni del club presieduto da Mario Lanari.

«Nel 2022 avevo chiuso la mia esperienza con l’Accademia dicendo che sarebbe stato un arrivederci, non un addio. Non mi sbagliavo – dice Ferrini -. Sono strafelice di tornare a vestire la maglia biancorossa dopo un anno di esperienza importante ad alto livello, che metterò subito a disposizione della squadra per migliorare assieme. La società si è ampliata molto, si sta riorganizzando e rafforzando, ha inserito nuove figure con la chiara intenzione di crescere. Quando ho ricevuto la chiamata di coach Dore Della Lunga e del DS Roberto Leonardi è quindi stato facile dire di sì e trovare un accordo».

Quali gli obiettivi? «Non nego che le aspettative sono alte – riferisce Ferrini -. Stiamo costruendo un’ottima squadra, Dovremo lavorare sodo fin dall’inizio in palestra per riuscire a raggiungere i playoff e provare a coronare il sogno della promozione in serie A3. Un percorso che dovremo costruire strada facendo con umiltà, tenacia e determinazione, creando un gruppo affiatato e pronto a combattere su ogni pallone in un campionato che si preannuncia difficile. Non vedo l’ora di iniziare».