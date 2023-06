Serie B maschile, la Nova Volley Loreto congeda Cozzolino. Per lui è pronta l'avventura in A3

Salvatore Cozzolino è pronto a spiccare il volo. Lo schiacciatore, classe 1992 e campano di nascita (di Pompei per la precisione) anche se da tempo residente a Fano con la famiglia, lascia la Nova Volley Loreto per trasferirsi a non molti chilometri di distanza, per la precisione a San Giustino. La Ermgroup, società che ha ottenuto nella passata stagione la salvezza in serie A3, ha annunciato oggi di averlo inserito nel proprio organico per completare il reparto schiacciatori.

Queste le sue impressioni rilasciate all'ufficio stampa degli umbri: "La chiamata del San Giustino è stata una sorta di fulmine a ciel sereno, perché di una piazza di Serie A comunque si tratta. Un riconoscimento al comportamento professionale che ho sempre tenuto e a una vita finora vissuta in funzione della pallavolo. A San Giustino è stata oltretutto allestita una squadra competitiva, per cui gli stimoli che mi accompagnano sono molto alti e per me, non lo nego, è anche un motivo di orgoglio personale".

La carriera

Salvatore muove i suoi primi passi nel volley con l’Apav Lucrezia, per poi passare per due anni alla Montesi Pesaro e nel biennio successivo alla Lube Civitanova, disputando i campionati giovanili e quello di Serie C. Poi l'avventura al Fano in A3, anche se lui è stato una pedina importante della rappresentativa Under 19 e della squadra che ha vinto la Serie D. Nelle ultime due stagioni indossa la maglia del Loreto in B anche se nella prima di esse ha giocato in Junior League di nuovo con la Lube. Da oggi è ufficiale il trasferimento fuori regione, anche se vicino casa e con la possibilità di esordire in A3.