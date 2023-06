Serie B maschile, Leondino Giombini non sarà più l'allenatore della Nova Volley Loreto

Non ci sarà più coach Leondino Giombini sulla panchina della Nova Volley Loreto di serie B della prossima stagione ma il tecnico, sotto contratto fino a fine mese, continuerà in queste settimane sia a lavorare con la prima squadra che con il settore giovanile.

“Da parte della società – dice il presidente Franco Massaccesi – c’è grande soddisfazione per l’obiettivo sportivo raggiunto con la serie B attraverso la condivisione di un lavoro che ha valorizzato il nostro settore giovanile”. “E’ giusto che un allenatore come lui abbia l’ambizione di misurarsi in categorie superiori – ha aggiunto il presidente della Nova Volley – mentre noi chiaramente stiamo facendo un percorso diverso, più votato alla valorizzazione dei nostri giovani nel quale consideriamo la prima squadra come un punto di approdo per i migliori ragazzi”. Giombini manterrà gli impegni presi fino a fine mese. “La sua professionalità e l’attaccamento ai ragazzi che ha allenato non è mai stata in discussione ed è giusto che completi il lavoro che abbiamo cominciato insieme lo scorso agosto” – aggiunge.

Anche per l’ormai ex tecnico neroverde l’esperienza si conclude con un ricordo dolcissimo. “E’ stata un’annata sportiva tanto difficile quanto bella – ricorda Giombini – nella quale i ragazzi sono cresciuti tanti e si sono meritati il risultato. Il vivaio di Loreto è molto florido e i risultati lo dimostrano. C’è quantità ma anche qualità e i ragazzi hanno tutti voglia di migliorarsi e di stare in palestra”. Con la società il rapporto è stato più che positivo. “Riconosco ai dirigenti il grande merito di non averci messo troppa pressione nemmeno quando eravamo in difficoltà con la serie B – dice il tecnico – e ha sempre creduto nelle capacità di questo gruppo di centrare l’obiettivo”.

Nell’augurare i migliori successi a coach Giombini per la prossima avventura professionale, il presidente Massacesi non anticipa i tempi. “La nostra priorità resta il lavoro col settore giovanile – assicura il presidente - quindi siamo concentrati sulla conclusione della stagione con tutti i gruppi maschili e femminili, la partenza del camp estivo e sui lavori che l’amministrazione comunale avvierà al Palaserenelli nelle prossime settimane per sistemare il campo di gioco”. La squadra di serie B ha un’ossatura solida nella quale valutare l’integrazione di altri ragazzi dell’under 19. “Col nuovo allenatore, quando lo designeremo - puntualizza Massaccesi - non prima di qualche settimana, poi faremo tutti i ragionamenti del caso. A differenza di altri noi non abbiamo necessità di fare mercato perché la serie B che è già a trazione loretana lo sarà sempre di più”. I risultati danno ragione all’idea tecnica della Nova Volley. “Oltre alla salvezza della serie B – ricorda Massaccesi - nel maschile abbiamo raggiunto i playoff sia in serie D che in 1’ divisione, abbiamo giocato la finale regionale in under 19 e quella territoriale in under 17 e under 15. Nel femminile abbiamo vinto la Coppa Territoriale, raggiunto la semifinale in 1’ divisione, vinto i playoff di 2’ Divisione e giocato la finale promozione di 3’ divisione, mentre l’under 14 Princess è tra le prime quattro, un bottino complessivamente ricco che conferma la bontà anche di alcune scelte legate agli allenatori che costituiscono l’ossatura del settore tecnico”.