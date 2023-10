Serie B maschile, la The Begin Volley ingrana la terza e per Potentino non c'è nulla da fare

Il match del PalaPrincipi ha emesso un verdetto importante: questa The Begin Volley Ancona è matura per lottare per le posizioni che contano. Il 3-0 ottenuto in trasferta contro il Volley Potentino, specialmente il modo in cui è giunto, testimonia il buon lavoro svolto dalla società in sede di mercato e quello della squadra, abile a dominare l'incontro e a portarsi a casa la terza vittoria su altrettante partite disputate.

Da vero capitano è stato Ferrini a trascinare i dorici (18 punti), poi Santini, Ferraro (ottimo a muro), e Fantauzzo. Bene ha fatto tutta la squadra, che già sta mostrando un'otttima intesa in tutti i reparti. E il dominio mostrato in campo non può che essere una diretta conseguenza di questo.

I commenti dei protagonisti

Così Dore Della Lunga si esprime sulla prova dei suoi ragazzi: "Abbiamo disputato una bella partita. I ragazzi sono stati impeccabili in alcuni momenti. È la miglior prestazione stagionale, senza sbavature e con percentuali di attacco altissime. Mi è piaciuto molto anche l’atteggiamento, così come la tecnica. I miei complimenti. Ci siamo rilassati un attimo nel finale, e ovviamente dobbiamo fare attenzione, ma ci può stare. La squadra, al netto di questo minuscolo passaggio a vuoto, è stata attenta, aggressiva e meticolosa dal primo pallone all’ultimo. Siamo contenti. È un altro tassello di questo nostro cammino, consapevoli che non sempre si potrà giocare così. Oggi, però, dobbiamo essere soddisfatti, ci alleniamo per questo. Godiamoci questa vittoria".

Il tabellino

VOLLEY POTENTINO – THE BEGIN VOLLEY ANCONA: 0-3 (18-25, 15-25, 20-25)

VOLLEY POTENTINO: Vignaroli, (1), Facchi, Gaspari (1), Talevi, Miscio, Minelli, Oberto, Sassi (3), Pastocchi, Viciedo (3), Donati (7), Negro, Bernacchini (10), Valla (10), Pierleoni, Monti, Petrelli. All. Zamponi.

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Durazzi (1), Giorgini, Larizza (1), Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni, Fantauzzo (12), Tomassetti, Ferraro (7), Ferrini (18), Sansonetti, Santini (17). All. Della Lunga.