Serie B maschile, la The Begin Volley Ancona fa il bis con un sofferto 3-2 contro Osimo

Squadra in casa Bontempi C. Ancona

La sofferenza è stata tanta, ma a volte può servire in ogni processo di crescita che si rispetti. E così la The Begin Volley Ancona bagna l'esordio casalinga con una vittoria soffertissima, in uno dei tanti derby previsti in questo girone E, contro una Nef Osimo che ha confermato di essere una formazione tra le più ostiche. Il risultato premia la determinazione e il carattere dei padroni di casa, che hanno saputo ribaltare una situazione che si era fatta molto difficile passando dall'1-2 al 3-2 finale.

I tifosi del PalaBrasili devono ringraziare soprattutto Santini, autore di ben 26 punti, vera e propria spina nel fianco della difesa avversaria, seguito da Ferrini (19) e Fantauzzo (18).

La partita

Match combattuto sin dalle prime battute, con il primo set che termina 25-23 per gli anconetani. Copione simile nel secondo, ma questa volta la spuntano gli ospiti. I dorici accusano un black out nel terzo gioco, andato nettamente appannaggio di Osimo; urge una reazione, che arriva nel quarto, con il successo ai vantaggi. Si va dunque al tie break, che la The Begin vince grazie all'esperienza di Ferrini e Fantauzzo. 15-13 con due punti preziosi in cascina.

Tabellino

THE BEGIN VOLLEY ANCONA – LA NEF RE SALMONE OSIMO: 3-2 (25-23, 22-25, 14-25, 26-24, 15-13)

THE BEGIN VOLLEY ANCONA: Durazzi (2), Giorgini, Larizza (2), Giombini, Pulita, Albanesi, Gasparroni (1), Fantauzzo (18), Tomassetti, Ferraro (7), Ferrini (19), Sansonetti (1), Santini (26). All. Della Lunga.

LA NEF RE SALMONE OSIMO: Rosa (8), Melonari, Cremascoli (4), Rossetti (27), Terranova (18), Colaluca, Cursano, Chiarini, Bobò, Bizzarri (6), Sparaci, Marconi, Stella (13), Carotti, Paci. All. Pascucci.