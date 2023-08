Serie B maschile, aria di primo giorno di scuola per la The Begin Volley Ancona

Oggi è il giorno. La The Begin Volley Ancona torna al PalaBrasili di Collemarino per l’inizio della preparazione. Parte formalmente la stagione 2023-24 dei biancorossi in serie B maschile. Un nuovo presidente, l’imprenditore Guido Guidi, e tante, tantissime ambizioni. L’appuntamento è alle ore 19.30 per un breve saluto, il ritiro del materiale e subito in campo agli ordini del preparatore Michele Palloni. Si vedrà poca palla in questi primissimi giorni di allenamento. Lo staff, nel frattempo, inizia a organizzare i primi allenamenti congiunti.

I convocati: Giombini (libero), Giorgini (libero), Durazzi (centrale), Ferraro (centrale), Gasparroni (centrale), Albanesi (palleggiatore), Larizza (palleggiatore), Santini (opposto), Fantauzzo (schiacciatore), Ferrini (schiacciatore), Pulita (schiacciatore), Sansonetti (schiacciatore), Tomassetti (schiacciatore). Alla guida della squadra, coach Dore Della Lunga, coadiuvato dall’assistant coach Paolo Monti.

La Regular Season dei campionati di Serie B avrà inizio il weekend del 7-8 ottobre 2023 e terminerà l’11-12 maggio 2023. Sei le promozioni in serie A3 fra le 120 squadre distribuite nei nove gironi. Saranno i playoff a decretare i vincitori. Start ufficiale il prossimo 7 ottobre, quando la The Begin Volley muoverà verso Macerata per sfidare la Paoloni. Sette giorni dopo, Ferrini e compagni si confronteranno con un’altra marchigiana: La Nef Re Salmone Osimo. Quindi, il 21 ottobre, si torna nel maceratese per sfidare il Volley Potentino. Una settimana dopo, a Collemarino, arriverà la Sios Novavetro di San Severino. La prima trasferta fuori regione è prevista a inizio novembre, precisamente a San Marino. E ancora un derby casalingo, la giornata successiva, contro la Pallavolo Sabini Castelferretti.