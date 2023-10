Serie B maschile, domani si parte: la The Begin Volley Ancona attesa alla trasferta di Macerata

Dopo tanti allenamenti e tanti test match finalmente si torna a fare sul serio. La The Begin Volley Ancona, costruita con chiari intenti di lottare per la promozione, inizia il suo cammino in serie B con un derby, uno dei tanti previsti in questo girone E.

La prima tappa è in programma domani, con fischio di inizio alle ore 17, al PalaFontescodella contro la Paoloni Macerata, avversaria che in passato ha creato non pochi problemi ai biancorossi di Della Lunga. Obbligatorio non farsi condizionare e partire subito con il piede giusto.

La vigilia del capitano

A ventiquattrore circa dall'incontro parla il capitano Federico Ferrini, che esterna le sue sensazioni: "Ogni nuova stagione porta con sé tantissime emozioni. C’è adrenalina, c’è tensione. Abbiamo voglia di dimostrare e non vediamo l’ora di affrontare i nostri avversari. Sensazioni amplificate all’ennesima potenza quando le ambizioni e gli obiettivi da raggiungere, come quest’anno, sono importanti. L’apporto del pubblico sarà fondamentale, speriamo di vedere tanta gente al PalaBrasili e di sentirla combattere con noi per portare in alto la pallavolo anconetana".

Sul match di domani: "Sfida difficile. Ci attende subito un complesso banco di prova. Innumerevoli le battaglie con la Paoloni negli ultimi anni, fra vittorie e sconfitte. Affronteremo una squadra equilibrata in ogni reparto, con un solido nucleo di giocatori validi, affiatati, coesi e con esperienza in questa categoria, in un palazzetto in cui a volte abbiamo faticato a prendere le misure. Insomma, l’avvio sarà subito in salita per noi, ma daremo tutto per conquistare punti e partire bene".

I convocati

Giombini (libero), Giorgini (libero), Durazzi (centrale), Ferraro (centrale), Gasparroni (centrale), Albanesi (palleggiatore), Larizza (palleggiatore), Santini (opposto), Fantauzzo (schiacciatore), Ferrini (schiacciatore), Pulita (schiacciatore), Sansonetti (schiacciatore), Tomassetti (schiacciatore).