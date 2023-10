Serie B maschile, Guidi carica la sua The Begin Volley: "Vogliamo ripagare la fiducia dei tifosi"

Il tempo delle amichevoli è ufficialmente terminato. Sabato 7 ottobre, a Macerata in casa Paoloni, inizia il cammino della The Begin Volley Ancona in serie B. Le ambizioni non mancano, come conferma l’imprenditore Guido Guidi, presidente della nuova società sportiva in cui sono confluite l’Accademia Volley Ancona e la Mantovani femminile.

Presidente Guidi, cosa l’ha spinta a investire nel volley dorico?

«Vorrei regalare un sogno che dialoghi con il nostro amato territorio – la risposta convinta di Guido Guidi -. e ispirare e guidare i nostri giovani verso una crescita sana e un futuro radioso. L’obiettivo è avviare un percorso graduale che si pone fin dall’origine l’intenzione di costruire una squadra forte per riportare Ancona nella massima serie e diffondere orgoglio presso la nostra comunità. Sono questi i motivi per i quali abbiamo deciso di intraprendere un nuovo progetto nella pallavolo che è sì sfidante e stimolante, anche nella sua sana competitività, ma è soprattutto il modo per attrarre i nostri ragazzi e le nostre ragazze in ambienti ancora sani, dove crescere all’insegna dei valori fondamentali della solidarietà e dello spirito di squadra. Valori incarnati perfettamente da sempre nello spirito dello sport, e della pallavolo in particolare».

La prima squadra guidata da coach Dore Della Lunga ha ultimato la preparazione e sabato scenderà in campo per il debutto in campionato. Quali sono le sue sensazioni?

«Siamo una squadra ambiziosa. Insieme a coach Della Lunga e a tutti i giocatori, siamo pronti a lottare per cercare di conquistare traguardi sportivi importanti. Già dai primi allenamenti, si percepisce un gruppo unito dalla passione per la pallavolo, dallo spirito di sacrificio e dall’ottimo talento. Grazie alla determinazione, alla bravura dei nostri ragazzi e al lavoro cercheremo di conquistarci sul campo obiettivi significativi e ricambieremo la fiducia e il sostegno dei nostri tifosi. Non vedo l’ora che la stagione inizi per vedere la squadra all’opera».

Quali obiettivi vi siete posti?

«Grazie alla squadra, ai tifosi, alla società, alle persone e agli sponsor che hanno scelto di essere al nostro fianco, è iniziato un percorso graduale che ha l’obiettivo, sin da questa stagione, di provare a riportare Ancona nella massima serie attraverso una gestione sana ed equilibrata della società sportiva e sulla base di un Codice Etico che verrà presentato e condiviso tra tutti i componenti della The Begin Volley. Un patto tra dirigenti, staff tecnico, atleti, collaboratori e tifosi per la costruzione di un ambiente inclusivo nel quale la felicità e il divertimento dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze fungano da elementi essenziali per il raggiungimento dei nostri obiettivi, dentro e fuori dal campo. Siamo consapevoli del nostro ruolo attivo nella città e nel territorio e, avvalendoci di una componente sociale essenziale, quale rappresentata dallo sport, vogliamo contribuire significativamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, apportando continui miglioramenti per la tutela dell’ambiente in totale sintonia con la filosofia che da sempre ha contraddistinto la The Begin Hotels e verso la quale vogliamo guidare anche le nostre nuove generazioni. I nostri ragazzi e le nostre ragazze sono e saranno sempre al centro del nostro progetto. Così un altro obiettivo, altrettanto importante, sarà quello di iniziare un processo di valorizzazione dei nostri settori giovanili, sia maschile sia femminile e creare un legame diretto con la prima squadra».

Accademia Volley Ancona e Mantovani hanno unito le forze, grazie anche al suo importante investimento. Una sinergia che si sta rafforzando giorno dopo giorno. Cosa ne pensa?

«Le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono la risorsa più preziosa del nostro territorio. Sono loro a tracciare i confini dell’arte, della scienza, della cultura e dello sport. In loro risiede il potenziale per un domani luminoso. E, da parte nostra, dare un contributo alla comunità è un atto di responsabilità per fare la differenza nelle loro vite e nel loro futuro. Quando ci impegniamo a migliorare il nostro ambiente e offrire opportunità ai giovani, stiamo investendo nel futuro di chi domani porterà avanti il nostro amato territorio e di tutta la comunità. Ecco perché dobbiamo assicurarci di fornire ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze fiducia, supporto e opportunità illimitate. Spazi di divertita socialità e integrazione nei quali trovare occasioni per stare insieme e divertirsi, imparando, al contempo, i valori della solidarietà e dell’inclusività. Per questi motivi, penso sia fondamentale unire le forze per avviare un processo di potenziamento dei nostri settori giovanili, sia maschile sia femminile, al fine di avere un Talent Garden valoriale e creare un rapporto di stretta connessione con la prima squadra».

Cosa vuole costruire ad Ancona per Ancona?

«Il desiderio è quello di costruire una squadra forte per riportare Ancona nella massima serie e riempire di orgoglio i nostri tifosi e la nostra comunità. Ma, al contempo, il sogno di tale progetto, ad Ancona e per Ancona, è quello di iniziare un percorso che ha un obiettivo che va ben oltre la sana competizione sportiva. Vorremmo creare un contesto sano ed inclusivo, una vera e propria cittadella della pallavolo, dove i giovani possano crescere non solo come atleti ma anche come individui, imparando i valori fondamentali del rispetto, della solidarietà e del lavoro di squadra. Dove i giovani potranno andare a guardare i più grandi giocare. Dove un genitore potrà lasciare un figlio perché si sente tranquillo poiché è qui che potrà trovare una palestra, una sala ludica e soprattutto potrà incontrare degli amici reali abbandonando per un po’ il virtuale che come un’onda travolgente sta sempre più rubando ad ognuno di noi la socializzazione vera. Un ambiente sano per favorire l’integrazione sociale, lo sviluppo personale e la promozione dei valori fondamentali dell’inclusione e della collaborazione. Valori incarnati perfettamente da sempre dallo sport, e della pallavolo in particolare. Un progetto ad Ancona e per Ancona. Perché siamo riconoscenti alla città e all’intera comunità che ci hanno accolto e ci accompagnano in questo percorso riponendo in noi fiducia e supporto. E il nostro desiderio ed obiettivo è anche quello di restituire al territorio, tutelando, sostenendo e rafforzando la Città di Ancona».