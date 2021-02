Atletica, "Gimbo" Tamberi: «Non mi accontento, il 2,32 mi sta stretto»

Parola del campione europeo indoor del salto in alto, Gianmarco Tamberi, ospite della puntata settimanale del talk di Atletica TV per tracciare un primissimo bilancio della stazione

«Non mi accontento, queste misure mi stanno strette. Essere in questo momento il primo al mondo mi fa piacere, ma non mi basta 2,32 perchè in molti non hanno ancora gareggiato e so di poter ambire a qualcosa di migliore». Parola del campione europeo indoor del salto in alto, Gianmarco Tamberi, ospite della puntata settimanale del talk di Atletica TV per tracciare un primissimo bilancio dopo il mini-ciclo di tre gare con le quali ha inaugurato la stagione olimpica di Tokyo.

Da "Gimbo" anche i complimenti a tre azzurri che ieri sera si sono messi in luce a Lie'vin, in Francia: «Come Nazionale ci stiamo avvicinando agli Euroindoor dell'anno olimpico in una forma splendida- è il suo pensiero- Marcell Jacobs sta facendo qualcosa di straordinario e lo merita davvero: dopo tre partenze ha corso il suo personale (6.54) e un lanciato così fa ben sperare per i 100 metri. Sono contentissimo per 'Paolino' Dal Molin perchè è rimasto sempre lì a combattere, a crederci, e vederlo correre così forte negli ostacoli è davvero bello. E mi congratulo con Tobia Bocchi che si è migliorato avvicinando i 17 metri, che non è roba da poco nel triplo». Tamberi continua: «Fisicamente sto benissimo, c'è invece molto da costruire dal punto di vista tecnico: quando l'asticella si alza, a 2,33, 2,34 o 2,35, avere una fase di verticalizzazione più importante è fondamentale».

Mercoledì prossimo nel meeting di Torun (Polonia) il primatista italiano testerà la pedana degli Euroindoor (4-7 marzo), poi il 21 febbraio al Palaindoor di Ancona decollerà sugli Assoluti: «Voglio arrivare agli Europei con una misura differente, consolidando quanto già fatto. È il banco di prova per le Olimpiadi e combatterò per il primo posto, mi nasconderei dietro un dito se dicessi che vado in Polonia soltanto per partecipare».