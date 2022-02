Pallanuoto A1 femminile, Storm Vela Ancona a Trieste a caccia di punti salvezza

ANCONA - Storm Vela Ancona di nuovo in acqua a Trieste, sabato, per la tredicesima giornata di campionato, quarta di ritorno di regular season. Per la Storm Vela è un appuntamento impegnativo come lo sono tutti, in questo campionato in cui la squadra cerca il pass per mantenere la categoria ma in cui si presenta con una squadra estremamente giovane, dopo alcune partenze alla fine della scorsa stagione che non possono non influenzare il rendimento delle Storm-girls.

Le ragazze di coach Milko Pace affrontano comunque la sfida di Trieste consapevoli che giocando un'ottima partita per intensità e solidità potrebbero impensierire le triestine: «Tra stasera e domani valuteremo la situazione fisica di alcune ragazze - spiega coach Milko Pace - che sono alle prese con un'otite e un problema muscolare, nel frattempo la squadra si sta allenando bene, anche se queste ultime defezioni non ci hanno permesso di farlo al completo. Dall'altra parte troviamo un Trieste che con le ultime prestazioni ha dimostrato di essere una seria contendente non solo per i playoff ma anche per i primi quattro posti. Sarà una partita molto difficile in cui affronteremo una squadra in grande crescita, all'andata abbiamo perso di tre gol, ma sabato affronteremo una squadra molto cresciuta e dovremo giocare una partita perfetta, sperando di essere al completo e di riuscire a dimostrare che stiamo migliorando e che abbiamo la giusta concentrazione per affrontare il resto del campionato».