Riccardo Piccioni riconfermato alla Presidenza del Comitato Regionale Arbitri

Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha riconfermato Riccardo Piccioni, per la stagione sportiva 2023/24, alla Presidenza del Comitato Regionale Arbitri delle Marche. Piccioni, 50 anni, è Professore Associato di Storia Contemporanea all’Università di Macerata. Ha anche maturato per due mandati, dal 2009 al 2019, un’importante esperienza di Sindaco del Comune di Belvedere Ostrense (AN). La Commissione regionale arbitri guidata da Piccioni si occupa, fra le altre incombenze, delle designazioni degli arbitri dei Campionati regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.