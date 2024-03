Alessandro Ragaini, sei uno spettacolo! Il 17enne anconetano vola alle Olimpiadi di Parigi

RICCIONE - Alessandro Ragaini, 17enne di Castelplanio, consacra il suo talento e in un solo colpo si prende nei 200 stile libero titolo, pass olimpico, primato italiano cadetti e juniores; Sara Curtis non conosce confini, è regina dei 50 sl, nuotando ancora una volta sotto al tempo per Parigi 2024 e al vecchio record italiano di 24"73 di Silvia Di Pietro del 2022, portato a un sensazionale 24"56 in batteria. Alberto Razzetti e Nicolo Martinenghi vincono rispettivamente nei 100 farfalla e nei 200 rana, confermandosi campioni anche in specialità non loro. Questo il racconto delle finali della quarta giornata degli Assoluti UnipolSai di Riccione, in svolgimento fino a sabato 9 marzo allo Stadio del Nuoto.

Fuochi d'artificio nel finale con un formidabile Ragaini che si prende tutto ciò che era sul banco: pass olimpico, titolo, record italiano cadetti che ritocca l'1'46"56 di Marco De Tullio del 2020, e juniores che cancella l'1'47"12 che ha stabilito in batteria. Il 17enne di Castelplanio - tesserato per Carabinieri e Team Marche - vola in 1'45"83 che vale ovviamente il primato personale (prec. 1'47"24), portandolo al quarto posto tra i performer italiani. Questi i passaggi di Ragaini ogni cinquanta metri: 25"17, 51"66, 1'81"81 con un ultimo ritorno in 27"02. Secondo è il primatista italiano (1'45"67) Filippo Megli che ha prestato al compagno Alessandro la cuffia prima dello start. Il 28enne fiorentino - tesserato per Carabinieri e RN Florentia, allievo di Paolo Palchetti - chiude in 1'46"50 ma può comunque sorridere, per essersi garantito la qualificazione olimpica nella staffetta dopo l'1'45"91 nella prima frazione della 4x200 sl dei Carabinieri nella serata di mercoledì.

"Non ho veramente parole per quanto accaduto questa sera - racconta Ragaini, allenato da Alessandro Cavalletti e argento ai Mondiali juniores di Netanya 2023 - Non pensavo di poter nuotare un tempo del genere e di battere Filippo che in questi giorni è andato fortissimo. Sono cresciuto molto dopo la convocazione con la Nazionale assoluta per i Mondiali di Doha: le mie motivazioni sono aumentate. Dedico questo traguardo a tutta la mia famiglia, al mio allenatore e ai miei amici. Io amo da sempre questo sport che ho iniziato quando avevo cinque anni". Sorride anche Megli: "Sono felice per Alessandro che si merita la vittoria e la qualificazione olimpica. E' veramente un bravo ragazzo e gli ho dato la cuffia anche per questo motivo. Io non ho rimpianti, forse ho accusato un po' stanchezza ma va benissimo così. Ritorno da Riccione con un'altra rinnovata fiducia, dopo anni non semplici". Sul gradino più basso del podio sale Giovanni Caserta (Esercito/In Sport Rane Rosse) con il primato personale in 1'46"88 (precedente 1'47"84).