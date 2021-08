Motocross, nel Cross Country di Recanati è trionfo per Nicola Di Piero

Domenica 31 luglio si è disputata la terza prova del Trofeo Cross Country dell'Adriatico a Recanati, lungo una pista creata ad hoc solamente per quest'evento e caratterizzata da ampi tratti molto veloci alternati a forti contropendenze. Il tutto arricchito da un settore con cunette e scalini con tronchi e gradini di cemento per render ancor più spettacolare la competizione.

Ad aggiudicarsi la copertina è stato il pilota anconetano Nicola Di Piero, unico pilota della classe "Maxienduro Bicilindriche" in sella alla KTM 950 Superenduro. Il portacolori del Team CarpediemOffroad di Ancona ha portato a termine la gara senza sbavature e facendo segnare l'ottavo miglior tempo sul giro tra gli altri partecipanti della batteria Promo. Aggiudicandosi la vittoria anche di questa gara, si è aggiudicato con una gara di anticipo la vittoria del Trofeo nella categoria "Maxienduro Bicilindriche".

«Ci tengo a fare i complimenti agli organizzatori per la perfetta riuscita della manifestazione e per aver creato una bellissima pista così veloce e tecnica" – ha confessato il campione - Voglio poi ringraziare di cuore tutti i miei sponsor e sostenitori che mi stanno permettendo di stare sui campi di gara". Ora la pausa estiva dalle gare prevista dal calendario che sarà utile per ricaricare le batterie».