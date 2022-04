Marini da sogno: il fiorettista anconetano trionfa in Coppa del Mondo

BELGRADO- Una Pasqua dal dolce sapor di gloria. Può gioire lo schermidore anconetano Tommaso Marini, può gioire perché attraverso una serie di prove degne di nota è salito sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo di fioretto che si è appena disputata a Belgrado. Ma soprattutto può gioire perché ha ottenuto il successo, in finale contro il connazionale azzurro Giorgio Avola, nel giorno del suo ventiduesimo compleanno. Cresciuto con il Club Scherma Ancona, tesserato per le Fiamme Ore, il campione dorico si sta affinando sotto la guida tecnica di Maria Elena Proietti (Club Scherma Jesi) ed è pronto per spiccare nuovamente il volo.

Marini, nella kermesse pasquale, ha superato il britannico Pollit (15-5), il giapponese Nagano (15-11), il francese Sido (15-7) proseguendo poi contro l’altro atleta britannico Davis (15-8) e lo spagnolo Llavador (15-13) che è l’unico che è riuscito ad infliggergli più di dieci stoccate. Nei quarti di finale 15-9 a Mepstead (Gran Bretagna) e stesso punteggio in semifinale contro Giacon (Olanda). La finale, terminata sul 15-9, ha segnato il coronamento di un sogno contro un avversario con un passato da olimpionico (Londra 2012).