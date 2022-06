Adriatica Ionica Race, Riccardo Lucca vola da solo nella tappa sul Conero

SIROLO- La quarta tappa di Adriatica Ionica Race, andata in scena quest'oggi sulla distanza dei 164,5 chilometri da Fano (Pu) a Sirolo (An) ha regalato un'altra favola da raccontare e da conservare nell'antologia del ciclismo. A firmarla è stato il 25enne di Rovereto (Tn), Riccardo Lucca (Work Service Vitalcare Videa) che al termine di una lunga fuga è andato a cogliere il suo primo successo in una prova del calendario professionistico. Completano il podio Emil Dima (Giotti Victoria) e Riccardo Verza (Zalf).

La gara a tappe promossa dal Campione del Mondo Moreno Argentin con il supporto delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, è giunta oggi per la prima volta in territorio marchigiano regalando grande spettacolo ed emozioni al folto pubblico presente a bordo strada. Filippo Zana (Bardiani), al termine dell'ennesimo e spettacolare scontro frontale con Tesfatsion e Pronskiy con si conferma leader della classifica generale e domani, al via dell'ultima tappa da Castelraimondo (Mc), indosserà la maglia azzurra Geo&Tex 2000.