Il Giro d'Italia passa per Osimo, orari e chiusure: come cambia la viabilità

Mercoledì 14 ottobre, in occasione del transito della carovana del Giro d’Italia ad Osimo, sarà interdetto il traffico sulla Statale 16. Dalle ore 11:00 e fino alle 14:30 circa, nessun mezzo potrà accedere o transitare nel tratto osimano della Statale “Adriatica”.

Gli orari potranno subire variazioni, lievi modifiche in base alla velocità a cui viaggeranno i ciclisti.L’unica via, all’interno del territorio comunale di Osimo, per poter attraversare la Statale, sarà la Via Sbrozzola che con il suo ponte a ridosso del Centro Commerciale “Cargo Pier” consentirà di scavalcare la Statale nel periodo di chiusura.

Nella foto di seguito: il percorso suggerito per raggiungere gli impianti sportivi di Osimo Stazione dalla via Flaminia durante gli orari di chiusura.

