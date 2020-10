La carovana del Giro d'Italia omaggia Ancona, i ciclisti correranno tra le vie del capoluogo

Transiterà ad Ancona mercoledì 14 Ottobre 2020, l'11° tappa Porto Sant’Elpidio – Rimini del 103° Giro d'Italia, manifestazione ciclistica agonistica internazionale con transito dei concorrenti e della numerosa carovana nel territorio comunale, orientativamente tra le ore 13.10 e le ore 13.30.

Il passaggio nel capoluogo dorico avverrà nel seguente percorso: SS16, rotatoria Via Albertini, Via Albertini, rotatoria UCI Cinema, Via Filonzi, Via Bianchi, Via Flavia, sottopasso SS16, Via I° Maggio, Via Pontelungo/ss16, Variante SS 16 fino a uscita territorio comunale direzione Falconara Marittima. Al fine di consentire la regolare esecuzione della manifestazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti limitativi: interdetta la circolazione stradale nelle strade laterali di competenza comunale che si immettono nel percorso di gara; il traffico veicolare verrà dirottato su percorsi alternativi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Polizia Locale di Ancona, sarà in 38 postazioni già presenti dalle 12.15, insieme ad altre forze di Polizia e volontari della Protezione civile comunale, comprendo così 80 postazioni in totale lungo tutto il percorso. Il comando della Municipale ha già sensibilizzato le scuole affinché siano utilizzati percorsi alternativi alla SS16 che verrà chiusa al transito. «Invito tutti gli automobilisti a prestare attenzione al programma di transito e alle chiusure previste, onde evitare di rimanere bloccati dal passaggio della corsa e della carovana del Giro d'Italia. Per chi può, invitiamo a percorrere strade alternative o ad anticipare o posticipare il passaggio in questi percorsi» ha dichiarato la comandante della Polizia Locale dorica, Liliana Rovaldi.