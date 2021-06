Anconitana, nella tana dell’Atletico Gallo passa più di una stagione

La sfida tra i rossoblu dell’ex Rizzato e i dorici di Marco Lelli mette in palio una grande fetta di playoff. I padroni di casa precedono di un punto in classifica. Tra gli ospiti riecco Marengo

Un punto divide in classifica l’Anconitana (14 punti) terza dal tandem di testa Fossombrone-Atletico Gallo. Solo le prime due, tuttavia, accedono ai playoff che mettono in palio la Serie D e per questo la formazione di Marco Lelli a due giornate dal termine non può più sbagliare.

Serviranno stomaci forti nella trasferta di domani, 2 giugno, sul campo proprio dell’Atletico Gallo con un’attenzione magari a quanto accadrà a Fossombrone dove la Jesina (11 punti), in serie positiva da diverse giornate, potrebbe clamorosamente rientrare nel discorso spareggi. Calcoli a parte, i dorici non possono sbagliare e nel match che vale una stagione non potranno contare sicuramente sull’apporto di Bartolini (nuovamente febbricitante dopo il lungo stop dovuto al Covid) e Boninsegni (squalificato). In formazione rientrerà il playmaker Elias Marengo, assente nell’ultimo match a causa di un problema muscolare. Calcio d’inizio alle 16.30 a Gallo di Petriano, tra i padroni di casa spicca la presenza di Simone Rizzato ex capitano tra Serie C e Serie B proprio dell’Ancona.

PROBABILI FORMAZIONI

ATLETICO GALLO (4-4-2): Cappuccini; Labate, Nobili, Dominici; Notariale; Ridolfi, Rizzato, Focarini, Belkaid; Bartolini, Muratori All. Mariotti

ANCONITANA (4-3-3): Marcantognini; Frinconi, Colonna, Patrizi, Bartoli; Magnanelli, Marengo, Trofo; Kerjota, Falconieri, Marabese All. Lelli

Arbitro: Limonta di Lecco