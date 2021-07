Futsal A2, che colpo per il Cus Ancona: ecco l’esperto Piersimoni

Colpo grosso del Cus Ancona che ha definito l’accordo con l’esperto pivot Gabriele Piersimoni (’83). Il suo arrivo contribuirà alla definizione della rosa che nella prossima stagione andrà ad affrontare per la prima volta il campionato di serie A2. Ambiente quello del Cus Ancona che Piersimoni conosce bene avendo già militato con gli universitari in passato in Serie B prima di passare al Acli San Giuseppe Jesi in C1, Civitanova in serie A2, Tenax Castelfidardo in Serie B e Serie A2 mentre nella passata stagione in B si è diviso tra Recanati e Potenza Picena.

«Tornare a giocare con questa maglia è un motivo di grande soddisfazione – ha spiegato il neo cussino - Lo scorso anno nonostante abbia indossato la maglia del Recanati e quella del Potenza Picena non sono mai riuscito a scendere in campo contro il Cus per una serie di motivi. Tornare significa sposare un progetto serio ed ambizioso in una società come il Cus che si è sempre messa in evidenza per correttezza e rapporti umani. Per prima cosa spero che si riesca a varare un campionato a 4 gironi proprio per evitare trasferte lunghe ed impegnative. Per quello che riguarda la mia esperienza il tasso tecnico in serie A2 è superiore c’è ovviamente più qualità in mezzo al campo e bisogna curare i particolari sono quelli che fanno la differenza. Le squadre laziali hanno sempre qualcosa in più rispetto alle altre, mai avuto problemi nei campi del sud».