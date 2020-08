Colpo grosso del Cus Ancona calcio a 5, arriva il croato Luka Jurlina

ANCONA - Una trattativa andata avanti per diverso tempo ma alla fine le due parti hanno trovato il punto di incontro. Il Cus Ancona calcio a 5 piazza il colpo di mercato portando nella dorica il 32 enne croato Luka Jurlina lo scorso anno al Prato dove era riuscito a conquistare la serie A2.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giocatore molto dotato sotto il punto di vista fisico, Luka Jurlina prima di arrivare in Italia ha giocato per 3 stagioni con i belgi del Mouscron nella massima serie mettendo a segno la bellezza di 77 reti. Destro puro il nuovo arrivato è senza dubbio un a pedina molto duttile in mezzo al campo e come dicono le cifre è un giocatore con un innato senso del gol. Nato in Croazia il 25 novembre del 1988 Luka Jurlina puo vantare anche una esperienza in Uefa Futasl Cup con la maglia dell’Alumnuus