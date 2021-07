Calcio a 5, crescita dei giovani e nuove sinergie: accordo tra Cus Ancona e Verbena C5

I dorici potranno allestire una squadra under 15 che giocherà al campo del Verbena proprio come Cus Ancona. In cambio il team anconetano girerà dei giocatori allo stesso Verbena per affrontare il campionato di serie C e quello cadetto

Due società che si rispettano e che alla fine trovano il modo di unire le loro forze. Ad essere chiamata in causa è il Verbena C5 ma anche il Cus Ancona che in questi giorni hanno raggiunto un accordo che darà modo ai dorici di allestire una squadra under 15 che giocherà al campo del Verbena proprio come Cus Ancona. In cambio il team anconetano girerà dei giocatori allo stesso Verbena per affrontare il campionato di serie C e quello cadetto. Soddisfatto dell’accordo raggiunto il presidente del Verbena Paolo Bugatti: «Con il Cus Ancona c’è sempre stato un ottimo rapporto che ora potrà contare su questa collaborazione tra le parti. Il Cus potrà allestire una formazione under 15 noi avremo la possibilità di avere dei giocatori per la serie C che ci potrebbero far fare il salto di categoria con l’under 21 che quest’anno andrà a disputare il campionato cadetti».

A confermare quanto sia valido il progetto anche il responsabile della scuola calcio del Cus Ancona Alessandro Vinci: «Questa è una collaborazione che nasce sul presupposto di creare una filiera che parta dall'Attività di Base e prosegua in un Settore Giovanile che abbia poi come sbocco finale sia una Prima Squadra di livello nazionale, il Cus Ancona, che regionale, il Verbena C5, per quei giovani che escono dal percorso delle squadre giovanili e non sono ancora pronti per un palcoscenico nazionale. Il tutto svolto all'interno di strutture di primissimo livello, come gli impianti del Cus Ancona a Posatora e del Verbena, nell'omonimo quartiere, seguiti da tecnici qualificati. Il nostro progetto prevede anche una collaborazione tra gli staf tecnici delle due società che condivideranno programmi e metodologie di allenamento». Accordo che in tutte le sue parti è stato seguito da Angelo Burdo Direttore Generale del Cus Ancona: «Quella con il Verbena sarà una collaborazione che si fonderà sulla stessa idea di mettere i ragazzi al centro del progetto, accompagnandoli in un percorso di crescita graduale che non sia solo tecnico tattico, ma anche culturale, volto ad inculcare una corretta mentalità sportiva. In questo abbiamo trovato nella Società Verbena un partner che condivide la nostra stessa filosofia e persegue i nostri stessi obbiettivi».