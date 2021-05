Tarcisio Pacetti confermato in Consiglio nazionale del Comitato Paralimpico

Le Marche saranno ancora rappresentate nel Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico. Riconfermato, infatti, il falconarese Tarcisio Pacetti che sarà nell’attuale quadriennio paralimpico 2021-2024 il rappresentante e portavoce di tutti e 27 i fiduciari provinciali dell’area centro che racchiude le regioni Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise (per Pacetti 13 consensi, 3 schede nulle e 1 bianca). Pacetti rappresenta un uomo di sport e di volontariato a tutto tondo, da sempre impegnato in entrambi questi mondi, come riconosciuto recentemente anche dalla Stella d’Oro del Cip al merito sportivo e negli anni passati dalla Stella d’Argento del Coni per essere stato prima coach e poi direttore sportivo della storica Katiba Isea Falconara di volley che conquistò la coppa Europa nel 1986. «Per noi è motivo di orgoglio – dice il Presidente del Cip Marche Luca Savoiardi – avere un marchigiano in Consiglio nazionale, ma soprattutto è importante per l’intero movimento avere in prima linea un uomo dalle tante idee, dalle capacità e dalla grande passione per il mondo paralimpico come Pacetti».

«Sono orgoglioso di far parte del mondo paralimpico – sono le sue prime parole dopo la riconferma – è un mondo affascinante e che ti cattura: se lo conosci ed entri in contatto con l’enorme carica umana che lo anima, non riesci più a farne a meno- l’obiettivo che mi sono sempre dato da quando sono impegnato in prima persona nel mondo paralimpico – continua - è quello di avvicinare sempre più giovani diversamente abili allo sport e promuovere il più possibile le discipline sportive e gli atleti paralimpici a tutti i livelli, avvicinandoli a tutti e abbattendo le barriere, tutte le barriere, in primis quelle culturali».

Incontri nelle scuole e promozione di eventi sportivi e culturali per mostrare sempre più frequentemente atleti olimpici a braccetto con quelli paralimpici: è questo uno dei cavalli di battaglia dell’operato di Pacetti nel mondo paralimpico. E poi, tra i suoi obiettivi, ci sono accordi con ANCI per valorizzare atleti e manifestazioni, convenzioni con centri di riabilitazione e medici per avvicinare pazienti all’attività paralimpica e massima attenzione alle iscrizione di società nei registri C.I.P. «Sono orgoglioso – conclude - di far parte di questa grande famiglia paralimpica e ringrazio il Presidente Regionale Luca Savoiardi per avermi fatto conoscere questo meraviglioso mondo. Ringrazio la mia famiglia che mi permette di dedicare tempo alle mie varie attività extra familiare».