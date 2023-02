Doppietta di capitan Pesaresi, la Vigor al "Bianchelli" si vendica del Trastevere

Al “Bianchelli”, la Vigor Senigallia non tradisce e vince ancora, un altro scontro diretto. A distanza di due settimane dallo sgambetto alla capolista Pineto, i rossoblù mandano al tappeto anche il Trastevere terza forza del torneo, consolidando la seconda posizione in graduatoria e portandosi a +6 dalla squadra capitolina raggiunta a quota 41 dal CynthiAlbalonga, e mantenendo la stessa distanza dagli abruzzesi che capeggiano il Girone F (oggi vincenti di misura a Montegiorgio). Pronti, via e la Vigor passa subito avanti: capitan Pesaresi pressa il portiere avversario inducendolo in errore, ruba palla e la accompagna sino in fondo al sacco, sotto la Nord rossoblu, per l’1-0. La rete realizzata fa da benzina per la macchina rossoblu, che continua a palleggiare e pressare senza freno. Arrivano così altre buone due occasioni per la Vigor: al 10’ Pesaresi viene lanciato in profondità, prova un pallonetto in acrobazia ma colpisce male e il portiere para.

Due minuti dopo angolo per la Vigor, palla respinta fuori area, Baldini colpisce forte al volo e indirizza molto bene il pallone, ma un difensore ospite riesce a deviare in angolo. Al 15’ si rende pericoloso il Trastevere con Calderoni che controlla bene un lancio da sinistra e calcia sul primo palo, ma trova la risposta presente di Roberto. Cresce il Trastevere: al 25′ tiro da fuori di Alonzi, con palla a lato di poco. Quindi riecco i rossoblu, che al 33’ vanno a un soffio dal raddoppio: Lazzari inventa un assist per Kerjota, il folletto di casa da due passi controlla e calcia col destro a botta quasi sicura, ma manda sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol. Al 35’ tiro di Lazzari che sorvola la traversa e primo tempo che si chiude sull’1-0.

Nella ripresa gara combattuta per 25 minuti, quindi ecco i fuochi d’artificio nel giro di 60 secondi. Vrioni lanciato in porta ma in posizione defilata, arriva sulla linea di fondo e mette in mezzo, la deviazione di un difensore manda la palla verso la rete, ma il portiere in extremis salva (la sfera però sembra aver oltrepassato completamente la linea di porta), poi la difesa del Trastevere in affanno libera in corner. La Vigor protesta, soprattutto in panchina: tutti urlano chiedendo il gol, tranne Aldo Clementi che però viene espulso pagando per tutti. Mentre il mister corre verso la gradinata, la Vigor batte il corner, Pesaresi svetta e gonfia la rete. Sugli spalti impazziscono tutti, anche lo stesso Clementi che non vede il gol ma vede tutti gioire, capisce e si unisce per festeggiare il 2-0 del capitano.

Nel segmento finale di match, la Vigor resiste senza affanni agli attacchi ospiti, che pure ci provano con orgoglio fino all’ultimo. Senigallia potrebbe colpire in contropiede, ma sciupa qualche ripartenza di troppo. Poco importa: dopo 5 minuti di recupero arriva il triplice fischio e con esso parte il tradizionale inno ufficiale che celebra nel modo migliore ogni vittoria casalinga. E’ festa, la Vigor era e resta seconda, ora con ben 6 punti sul Trastevere terzo. E domenica prossima altro esame durissimo: visita al Porto D’Ascoli che lotta per rientrare in zona playoff.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-TRASTEVERE 2-0 ( 1-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mancini, Bucari (87’ Tomba), Marini, Gambini, Magi Galluzzi, Kerjota (84’ Marcucci), Baldini, D. Pesaresi (78’ Perri), Lazzari (60’ Pierpaoli), Balleello (55’ Vrioni). All. Clementi

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Lo Porto, Laurenzi (62’ Baldari), Santarelli (62’ Giordani), Santovito, Bertoldi, Crescenzo, Alonzi, Tortolano (78’ Ciotoli), Calderoni (62’ Briatico). All. Cioci

ARBITRO: Picardi (Viareggio)

ASSISTENTI: Gennuso (Caltanissetta), Macripò (Siena)

RETI: 5’ e 70’ D. Pesaresi