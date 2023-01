Vigor Senigallia, un gradito rientro: dal Pescara torna Davide Balleello

La Vigor Senigallia annuncia un nuovo calciatore: si tratta di Davide Balleello, attaccante classe 2005 che arriva in prestito dal Pescara, proprietaria del cartellino. Prima o seconda punta, forte fisicamente, abituato a fare gol, Balleello è un innesto importante per la società del presidente Federiconi, che – anche in chiave “pacchetto under” – fornisce a mister Clementi una preziosa opzione in più nel reaprto avanzato. Nato a Senigallia il 6 gennaio 2005, anche per Balleello – come per molti sui nuovi compagni alla Vigor – è quindi un ritorno nella sua città di origine, nonché nella società in cui aveva già giocato per due anni, nelle giovanili.

Andando a ritroso nella sua brillante carriera giovanile, infatti, di Davide Balleello va sottolineato che è cresciuto nella AS Senigallia. Nel 2018 si è trasferito alla Vigor, dove è rimasto per due stagioni all’interno delle giovanili rossoblù. Qui si è messo in mostra attirando l'attenzione di grandi club nazionali, in particolare del Pescara che nell’estate del 2020 decidere di prelevarlo dalla Vigor e trasferirlo in biancoazzurro. Balleello resta nelle giovanili del club abruzzese per una stagione (2020-2021), continua a fare benissimo e l’anno dopo passa in prestito al Bologna. Siamo alla stagione scorsa, dove il ragazzo senigalliese fa sempre meglio e con i felsinei arriva a conquistare da protagonista (9 gol complessivamente) lo scudetto Under 17 superando il Milan in semifinale e l’Inter in finale. Dopo aver vinto il tricolore, l’estate scorsa è tornato al Pescara, dove è stato impegnato con la Primavera e ora rieccolo alla Vigor Senigallia, in prestito per questa stagione con opzione di rinnovo del prestito in favore della Vigor anche per la prossima.