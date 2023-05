Il Barbara esulta col portiere goleador: Minardi al 95' timbra il 3-3 e gela il Valfoglia

Comincia dalla fine il racconto di un Valfoglia-Ilario Lorenzini dal pazzo epilogo, contrassegnato dalla rete del pareggio siglata dall’estremo difensore ospite Minardi al penultimo giro di lancette del cronometro. Un match in cui le due formazioni hanno giocato a rincorrersi, con i padroni di casa ormai senza particolari interessi di classifica ma desiderosi di chiudere in bellezza la stagione davanti al proprio pubblico, ed i gialloblù al contrario ancora in corsa per cercare di scansare la scomoda appendice dei play-out per mantenere la categoria. Il Barbara parte con maggiore convinzione, ed al 5’ un salvataggio sulla linea nega la rete a Fronzi, col pallone che viene poi murato due volte sulla duplice ribattuta di Morsucci. Il gol arriva, ma lo segna il Valfoglia: tiro dal limite di Carboni sotto l’incrocio e pesaresi avanti 1-0. La risposta della formazione di Profili non tarda ad arrivare, con un micidiale uno-due che rivolta la sfida come un guanto: al 22’ Morsucci ruba palla e porge a Brunori impeccabile nel trovare il pertugio giusto e insaccare nell’angolino il pallone dell’1-1. Tre minuti ed il ribaltone è servito: ripartenza del Barbara, palla a Rossini che punta l'area e dal limite timbra il raddoppio. Poco altro da segnalare in un primo tempo vivace, che si conclude con gli ospiti avanti di un’incollatura.

Nel secondo segmento di gara si ricomincia subito su ritmi sostenuti: batti e ribatti nell’area ospite, Carboni da distanza ravvicinata è il più lesto a mettere dentro il pallone della nuova parità al 47'. Palla al centro a subito Ilario Lorenzini vicino al tris, con la conclusione di Giuliani salvata in prossimità della linea di porta e poco dopo con l’azione insistita di Rossini che centra senza trovare alcun compagno pronto a deviare. Prima della girandola di sostituzioni, si segnalano i tentativi senza fortuna di Tiriboco e Diomede, quindi l’intensità in campo comincia a scemare. Preludio, però, ad un finale di incontro incandescente: Barbara in avanti, il Valfoglia è implacabile in contropiede e Carboni si assicura il pallone del match siglando la sua personale tripletta. Sembra finita, ma al 95’ in quello che è l’ultimo assalto, i gialloblù pareggiano: tutti nel mucchio a centro area su un tiro dalla bandierina, compreso il portiere ospite Minardi che pesca il jolly deviando alle spalle del collega Magnani il pallone del 3-3, che consente al Barbara di uscire dal campo con un punto che vale.

Il Tabellino:

VALFOGLIA- ILARIO LORENZINI 3-3 (1-2 p.t.)

VALFOGLIA: Magnani, Aiudi, Cenciarini, Scoccimarro, Gallotti, Valler, Renzi (87’ Bernacchini), Elezaj (61’ Palazzi), Carboni, Diomede, Bartomioli (82’ Bonacin). All. Angelini

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Paradisi, Tiriboco (69’ Sanviti), Morsucci, Zigrossi, Gregorini, Fronzi (69’ Mancini), Brunori, Giuliani, Rossini, Moschini (69’ Cardinali). All. Profili

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Giacomucci (PU)

RETI: 9’ Carboni, 22’ Brunori, 25’ Rossini, 47’ e 84’ Carboni, 95’ Minardi