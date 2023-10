Torna il Pineto al "Del Conero", l'Ancona cerca il brindisi in Coppa

Prende forma anche lungo l’asse Marche-Abruzzo il primo turno della Coppa Italia di Lega Pro. Per l’Ancona, reduce dal successo di Olbia, l’ostacolo è rappresentato dal Pineto già battuto in campionato, in quella che ha rappresentato la prima vittoria stagionale per i biancorossi. Ed in caso di vittoria, i dorici si troveranno di fronte la vincente del match in programma giovedì tra il Pescara e la Fermana. Sarà una prima tornata di incontri “al buio”, cioé senza copertura televisiva da parte dei gruppi che trasmettono abitualmente gli incontri di campionato: le dirette delle partita valevoli per la coppa di categoria cominceranno infatti con gli ottavi di finale, in programma tra il 28 ed il 30 novembre, preceduti dal secondo turno in calendario all’inizio del prossimo mese.

L’affermazione ottenuta domenica pomeriggio in Sardegna ha indubbiamente contribuito ad arrestare le fibrillazioni seguenti al doppio k.o. subito contro Cesena e Juventus Under 23. Ad Olbia è arrivato un successo frutto anche della scelta del tecnico Donadel, che senza mezze misure nel secondo tempo ha disegnato una squadra a vocazione offensiva ottenendo come risultato quel gol che ha permesso di prendere tre punti, ad onor del vero provvidenzialmente blindati dalle parate di Perucchini. Lecito attendersi al “Del Conero” un’Ancona diversa, nella sfida contro gli abruzzesi: c’è il derby con la Vis Pesaro che attende i biancorossi, e le condizioni non ottimali dei vari Spagnoli e Cioffi (utilizzati part-time), unite alle tante energie spese, potrebbe anche spingere lo staff tecnico a varare un undici dando spazio ai meno impiegati finora.

Di fronte, un Pineto che dopo aver subito la prima sconfitta stagionale proprio contro i biancorossi, ha centrato a stretto giro di posta la prima, storica vittoria in Lega Pro piegando di misura il Rimini, per poi crollare sabato sotto i colpi della Lucchese, che al “Porta Elisa” si è imposta con un rotondo 3-0 rimando nella ristretta cerchia delle formazioni ancora imbattute. Per la formazione di Amaolo, l’impegno di coppa contro l’Ancona si inserisce nel tour de force imposto dal calendario in questo inizio di ottobre, visto che i biancazzurri dovranno anche recuperare il derby contro il Pescara valevole per la quinta giornata, rinviato a mercoledì 11 per l’indisponibilità a fine settembre dello stadio “Adriatico”, occupato dagli Europei Master di atletica leggera. Il fischio d’inizio al “Del Conero”, fissato per le 20.45 di mercoledì 4 ottobre, verrà dato da Giuseppe Rispoli di Locri che dirigerà la sfida con la collaborazione degli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Angelo Tomasi di Lecce. Quarto ufficiale: Riccardo Borghi di Modena.