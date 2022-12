Settore Giovanile e Scolastico, festa ad Ascoli Piceno con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Sabato 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, DCPS e Settore Giovanile e Scolastico hanno aderito all’iniziativa organizzata allo stadio Monterocco di Ascoli Piceno in occasione della seconda giornata del campionato Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. Le squadre che partecipano al Torneo marchigiano sono 6: Anthropos, Esplora, Polisportiva Borgosolesta, Montepacini, Calcio Castelfidardo e Union Picena. Nel consolidare la collaborazione con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, il Settore Giovanile e Scolastico ha avviato un percorso di condivisione e collaborazione dedicato alle persone con disabilità, a partire dai più giovani, con l’obiettivo di sviluppare sempre meglio e con maggiore ramificazione l’attività nel territorio nel percorso dedicato al progetto Calcio Integrato. Il Settore Giovanile e Scolastico della Figc Marche era presente all’evento con l’Ufficio Stampa e con la referente del Calcio Integrato Laura Grandinetti.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha voluto promuovere questa importante giornata attraverso una campagna di sensibilizzazione lanciando un messaggio molto importante: “La LND sostiene la Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, una ricorrenza proclamata dall’ONU con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inclusione e la difesa dei diritti delle persone con disabilità obiettivi fondanti della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc”. Più di 100 squadre e quasi 2000 atleti paralimpici sono scesi in campo in contemporanea in tutta Italia, promuovendo lo slogan ufficiale della DCPS: “Il calcio è di tutti” per celebrare insieme questa giornata dedicata all’inclusione e ad un mondo senza barriere.

Presente alla manifestazione di Ascoli Piceno Ivo Panichi, Presidente del Comitato Regionale LND Marche: «Il Comitato Regionale si sta impegnando per fare in modo che questa attività si estenda anche alla parte centro-nord della nostra regione – ha detto - il movimento è in espansione a livello nazionale e regionale e speriamo che altre società possano avvicinarsi». Al termine delle gare, che nonostante le condizioni climatiche non favorevoli hanno visto sugli spalti numerose presenze in termini di pubblico, giocatori e famiglie si sono ritrovate per un terzo tempo all’insegna del fair play e della convivialità. Di seguito i risultati delle gare:

Calcio Castelfidardo-Anthropos 1-11

Borgosolesta-Esplora 1-1

Montepacini-Union Picena 8-0

Union Picena-Borgosolesta 1-5

Calcio Castelfidardo-Montepacini 3-3

Esplora-Anthropos 3-13